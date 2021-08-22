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Son dakika: Van'da kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Son dakika: Van’da kolilere gizlenmiş 1300 tabanca ele geçirildi

Son dakika haberleri... Van'ın İpekyolu ilçesinde polisin bir iş yerine düzenledi silah operasyonunda kolilere gizlemiş 1300 tabanca ele geçirildi.Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken soruşturma devam ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yürütülen takip sonucu ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalar halinde 1300 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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