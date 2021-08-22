Başkan Erdoğan (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

AB'nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.