Başkan Erdoğan (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirecek hususlar ile Afganistan’daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. AB'nin, Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.
SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmede, AB'nin Dijital Kovid-19 Sertifikasına Türkiye'yi dahil etme kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ve vize serbestisi başta olmak üzere 18 Mart Mutabakatı'nın bir bütün olarak hayata geçirilmesine yönelik beklentisini yineledi.
Afganistan'daki son gelişmelerin Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanında Avrupa Birliği'nin PESCO projesinde yer almasının önemini ortaya koyduğunu belirten Başkan Erdoğan, Türkiye'nin mevcut önceliğinin Afganistan'ın sürdürülebilir barış ve istikrara kavuşmasının yanı sıra bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi olduğunu dile getirdi.
Birçok Avrupa ülkesinin tahliyeye yönelik destek taleplerini de karşıladıklarını ifade eden Başkan Erdoğan, Afganistan'da düzenin sağlanması ve Kabil Havaalanı'nın sağlıklı şekilde işletilmesi noktasında Türk askerinin olağanüstü çaba sergilediğine dikkati çekti.
Başkan Erdoğan, Afganistan'da yumuşak bir geçiş olmasını temenni ettiklerini belirterek, gerekli tedbirler alınmazsa Afganistan kökenli göç baskısının daha da artacağını, bunun da bütün ülkeler için ciddi bir meydan okuma teşkil edeceğini söyledi.
TÜRKİYE İLAVE BİR GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAZ
AB'nin, Afgan halkına Afganistan'da ve Afganistan'a komşu ülkelerde, özellikle İran'da yardım etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Erdoğan, halihazırda 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'nin ilave bir göç yükünü kaldıramayacağını vurguladı.
AB'nin, Afganistan misyonu için çalışan yerel personelin, Türkiye'ye kabul edilmesi konusunda talep aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, üye ülkelerin kendilerine hizmet vermiş, güç durumdaki insanların yalnızca küçük bir kısmına kapılarını açtıklarını, bu tür sembolik adımlarla meselenin üstesinden gelinemeyeceğini ve Türkiye'nin üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını üstlenmesinin beklenemeyeceğini ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin aday ülke olduğu hatırda tutularak kapsamlı, içerikli ve samimi bir iş birliği tesis edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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