Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan A Haber’e özel açıklamalar

''TÜRKİYE TÜM GÜCÜYLE BURADA''

O saatten itibaren kamu tüm gücüyle burada, Türkiye tüm gücüyle burada, Allah razı olsun halkımızdan, milletimizden tüm güçleriyle buradalar. Herkes bir taraftan el vermeye çalışıyor. Giresun Görele'deki afetin 5 katı büyük demiştim ama ondan da daha fazla. El birliğiyle bunun altından çıkacağız. 100'ün üzerinde köprü gitti. Bir köy yolu bir yerde 1 KM, bir yerde 500 metre gitti. Bir köprüyü iyileştirme çalışması yapabilirsiniz ama yeni baştan inşa etmek bambaşka bir şey. Devlet bütün kurumlarıyla, belediyeler, yerel yönetimler, il özel idareler herkes, yaklaşık 8 valiyle çalışıyoruz bu bölgede. Her birine bölge verdik. Kaymakamlar Ayancık'ın içerisinde her biri zarar tespit çalışmaları yapıyor. 1600'ün üzerinde araba hasar gördü, yaklaşık 400'ün üzerinde araba denize gitti. Esnaflarımızın dükkanlarında bir iğne bile kalmadı. Arhavi'de o tabloyu gördüm burada da defalarca gördüm. Dükkanın içerisinde oturmuş, hiçbir şeyi yok. '45 yıllık emeğim gitti' diyor.

''BİZİ TEBESSÜM ETTİREN VATANDAŞLARIMIZIN ORTAYA KOYDUĞU GAYRET''

Genç bir kız düğün dernek işleriyle ilgili bir organizasyon şirketi kurmuş, borçlanmış ama gitmiş. Biz sadece burada değiliz, bunun bütün milletimizin bilmesini isterim. Devlet dediğin zor zamanın kurumudur. Devlet dediğin vatandaşın kendisine vermiş olduğu emeğin karşılığını verendir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bakış da aynı bakıştır. Biz bunu sadece devlet temsilcisi olarak yapmıyoruz, bir vatandaş olarak da yapıyoruz. Bunun için herkes elinden geldiğince çaba sarf ediyor. Bunu gerçekleştirirken bizi hafif tebessüm ettiren, vatandaşlarımızın ortaya koyduğu gayrettir.

''22 HELİKOPTER CAN KURTARMAK İÇİN ÇALIŞTI''

Bu sözü çok duydum ben: Sanki kendi eviymiş gibi çalışıyor. Yangına vücuduyla atlayan ormancıları gördüm, belediyecileri gördüm, itfaiyecileri gördüm, jandarma personellerini gördüm. Helikopterlerin nasıl dalıp dalıp sorti yaptıklarını gördüm. Yaklaşık 22 helikopter can kurtarmak için çalıştı. Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde seller oldu, devletler milletlerini yalnız bıraktı. 'Sigortaları var baksınlar' dediler.

SEL FELAKETİ İÇİN TOPLANAN YARDIM MİKTARI

Şu ana kadar sel bölgesi için başlatılan yardımda toplanan tutar 260 milyon TL.