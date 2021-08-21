Son dakika: MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı, Muktedir. TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz" denildi.

Güçlü, Kararlı, Muktedir!



TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/sYdzIhOnVp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021