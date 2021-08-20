21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonun detayları ortaya çıktı

MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonun detayları ortaya çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
ABONE OL
MİT’in Sincar’da düzenlediği nokta operasyonun detayları ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen operasyonla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’nın sözde yöneticisi Hasan Said Hasan'ın, operasyon öncesi üst düzey örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi. Terörist Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK’ya katılması ve örgütsel eğitim alması gibi faaliyetleri planladığı tespit edildi.

MİT, uzun süredir takip ettiği YBŞ'nin sözde genel sorumlusu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan'ı geçen günlerde PKK/KCK'nın işgali altındaki Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda etkisiz hale getirdi.

Sözde üst düzey bazı PKK mensupları ile Sincar'da bir araya geldiği haberinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Hasan'ın içinde bulunduğu hareket halindeki araç vuruldu. Aracın kullanılamaz hale geldiğini gösteren operasyona ait fotoğraflar da ortaya çıktı.

MİT'İN YAKIN TAKİBİNDEYDİ
Sincar halkı üzerinde hakimiyet kurmak isteyen gruplarla iş birliği yaptığı ve Yezidiler üzerinde baskı kurulmasına aracılık ettiği belirlenen Hasan'ın MİT'in yakın takibinde olduğu belirtildi.

Hasan'ın, örgüte ait silah ve mühimmat sevkiyatlarının yanı sıra Suriye ve Irak arasında örgüt mensuplarının intikallerini organize ettiği, çocuk yaştaki Yezidilerin PKK'ya katılması ve örgütsel eğitim alması faaliyetini planladığı tespit edildi.

Hasan'ın PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi olduğu ve Irak tarafından bölücü faaliyetlerinden dolayı arandığı belirlendi.


Sincar’daki operasyonun perde arkası SİNCAR'DAKİ OPERASYONUN PERDE ARKASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA