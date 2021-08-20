İstanbul okul servis ücreti ne kadar? İstanbul’da okul servisi ücreti belli oldu? İstanbul’da kilometreye göre servis ücreti

Servis araçlarında bir koltukta oturmaya başlayan öğrencinin, eğitim-öğretim döneminde hep aynı yere oturacağına ve yer değiştiremeyeceğine dikkati çeken Öztürk, "İstanbul Valiliğimizin 1 hafta önce yaptığı toplantı kapsamında, okullarda çalışacak servis şoförü ve hostes arkadaşlarımızın tamamının aşı olmasını istiyorlar. Aşı kartlarını komisyonlara teslim edeceğiz bu ay sonuna kadar. Ondan sonra da çalışacağız. Aşı kartı olmayanlar her gün istendiği anda PCR testini okula ibraz edecek. Aksi takdirde çalıştırmayacaklar. Aşı olmamız gerekiyor. Bu arada, velilerimize de güven vermek zorundayız ki çocuklarını bizlere teslim etsinler."

Velilerin çocuğunu servise verirken dikkat etmesi gereken konuları anlatan Öztürk, İstanbul'da okullarda çalışacak servis araçlarının plakalarının L'ye dönüştürüldüğünü, daha ucuz taşınması için korsan taksi veya korsan servis araçlarının kesinlikle kullanılmamasını istedi.