Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.