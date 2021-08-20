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Başkan Erdoğan KADEM hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti

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Giriş: 20.08.2021 23:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hizmet içi eğitim kampını ziyaret etti. Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Vahdettin Köşkü'nden ayrılarak Üsküdar'daki Nevmekan'da devam eden KADEM hizmet içi eğitim kampına ziyarette bulundu.

Burada 51 ilden gelen KADEM temsilcileri ile görüşerek sohbet eden Başkan Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin de ziyarette yer aldı.

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