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Bakan Pakdemirli duyurdu: İzmir'deki yangın...

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangına ekiplerimiz, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile müdahale etti. Sahadaki arkadaşlarımızın yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli: İzmirdeki yangın... BAKAN PAKDEMİRLİ: İZMİR'DEKİ YANGIN...

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