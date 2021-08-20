Bakan Pakdemirli duyurdu: İzmir'deki yangın...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından, yaptığı paylaşımda, "Bugün başlayan İzmir Gaziemir Balıklıova mevkiindeki yangına ekiplerimiz, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 dozer ile müdahale etti. Sahadaki arkadaşlarımızın yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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