28 Şubat davasında tutuklanan generaller için 3 seçenek var

ADLİ TIP RAPORUYLA CUMHURBAŞKANI AFFI

Bir diğer seçeneğin Cumhurbaşkanlığı affı olduğunu belirten Prof. Ali Kemal Yıldız, hayat hakkı kapsamında Cumhurbaşkanı kendisine tanınan af yetkisini, herhangi bir başvuru olmadan da re'sen kullanabileceğini bildirdi. Ancak bunun için de Adli Tıp Kurumu raporuna ihtiyaç olduğunu belirten Yıldız, bir başkasının desteği olmadan hayatını idame ettiremeyecek durumda olan hükümlüler için af kararı verilebileceğini belirtti.

ANAYASA MAHKEMESİ İHLAL KARARI

Üçüncü seçenek olarak ise 28 Şubat davasının tüm sanıklarının Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları bireysel başvurulara 'ihlal' kararı verilmesi. Yaklaşık bir ay önce yapılan başvurularla ilgili henüz karar verilmedi. Prof. Yıldız, başvuruların Anayasa Mahkemesi tarafından görüşülerek bir karar verileceğini belirterek, ihlal kararı verilmesi halinde generallerin yeniden yargılanmak üzere tahliyelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.