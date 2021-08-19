Yola çıkacaklar dikkat! TEM'de zincirleme kaza
Son dakika haberine göre: İstanbul'da Sancaktepe TEM Bağlantı Yolu'nda yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda 6 araç kaza yaptı. Bir minibüs orta refüje çıkarken, TIR devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Sancaktepe mevkiinde meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kaza yapan otobüs ve bir otomobili fark eden araçlar yavaşlamak istedi. Ardından seyir halinde ilerleyen servis minibüsü ve TIR fren yaptı. Yavaşlamak isteyen TIR kontrolden çıkarak yanında ilerleyen minibüse çarptı.
Kazanın etkisiyle minibüs orta refüje çıkarken TIR devrildi. 2 servis minibüsü ve bir otomobilin de karıştığı kazada serviste bulunan 4 kişi hafif yaralanırken, TIR sürücüsü ağır yaralandı.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Minibüs sürücüsü Yakup Çelebi," Yolda seyir halindeyken bir anda yağmur başladı. Sağ tarafımdaki TIR kayınca otomatikman sol tarafa bana vurdu ve beni refüje çıkardı. Kendisi de refüje vurduktan sonra devrildi. İleride de kaza varmış ondan bilgimiz yok tabi. Yolcu yoktu bende. TIR şoförü yaralandı. Servis arabasında birkaç tane yaralı vardı." dedi.
Serviste bulunan Özden Tülek, "Serviste üçüncü koltukta oturuyordum. Çok hatırlamıyorum ama 3 kere tur attı bizim servis. TIR'dan önce birine çarpmış heralde sonra TIR devrildi. "
"Yanımdaki cam patladı. Bir kaç saniye içinde ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür kimsede ciddi bir şey yok. Koluma cam sıçradı. Arkadaşlarımın da bir kaç yeri ağrıyor ama şu an iyiyiz." diye konuştu.
Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ederken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
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