Yerli savaş uçağı o tarihte hangardan çıkacak! İşte milli savaş uçağının özellikleri

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar da savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüşen Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u da kabul etti. Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek" dedi. Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin olarak da Akar, "Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Tedbir aldık" diye konuştu.