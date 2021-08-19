Yerli savaş uçağı o tarihte hangardan çıkacak! İşte milli savaş uçağının özellikleri
Son dakika haberine göre: IDEF Fuarı’nda Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi görücüye çıktı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK-2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağın ise hangardan çıkacağını bildirdi. F-35’ten daha üstün özellikli yerli savaş uçağı projesiyle Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış olacak. İşte yerli uçağın özellikleri.
Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (IDEF'21) ikinci gününde, savunma sanayisi devlerinin işbirliklerine sahne oldu. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin ilk kez görücüye çıktığı fuar 20 Ağustos'a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 53 ülkeden 536'sı yerli, 700'ü yabancı olmak üzere toplam bin 236 firma, 38 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmetlerini sergiliyor.
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZIN HANGARDAN ÇIKIŞI İÇİN PLANLANAN TARİH
Fuarda görücüye çıkan projelerden birisi de TUSAŞ'ın 2023'te hangardan çıkarmayı planladığı Milli Muharip Uçağı (MMU)…
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek savaş uçağının üretilmesi amacıyla Milli Muharip Uçak (MMU) Geliştirilmesi Projesi başlatılmıştı. 5. nesil savaş uçağı yapıldığında Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış olacak.
Dünyada ABD, Rusya, Çin gibi ülkeler 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip. Türkiye'nin milli bekâ projesi sayılan muharebe uçağı, F35'in üzerinde özelliklere sahip olacak. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "Milli Muharip Uçağımız 2023 yılında hangardan çıkıyor olacak. Türkiye bu konuda da zoru başaracak" dedi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil de, 18 Mart 2023'te HÜRJET ve ATAK- 2'nin uçacağını, Milli Muharip Uçağı'nın ise hangardan çıkacağını bildirdi.
Fuarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kotil, orman yangınlarında İHA'ların da çok fonksiyonlu olduğunu gördüklerinin altını çizerek, "İHA'ların gece görüş kameraları da var, her bir yangını nokta atışı olarak verdi. Orman yangınlarında erken uyarıda son derece başarılı oldu. Yangın konusunda bize hangi görev düşerse biz onları yapacağız" diye konuştu.
YAPAY ZEKAYLA MUHAREBE GÜCÜ
MMU, yeni silahlarla arttırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle arttırılmış muharebe gücüyle dikkat çekiyor.
ASELSAN MİLLİ SERGİSİ
FUARIN en dikkat çeken alanlarından birisi de Aselsan'ın yaptığı millileştirilmiş ürünler sergisi. Burada daha önceden yurt dışından ithal edilen yaklaşık 400 kalem ürün artık ülkemizde tamamen yerli olarak üretiliyor. Bu sayede 182 milyon dolar Türkiye yerli sermayesinde kalmış oldu. Yüzlerce ürün arasında yer alan anten sistemleri ve uzaktan kumandalı silah sistemleri yüzde 80 oranında yerli hale geldi. Artık ithalat sıkıntısı olmadan ürünler yerli firmalar tarafından üretiliyor.
KAPLAN SAVAŞTA KULLANILDI
ROKETSAN fuara her biri Türk mühendislerin imzasını taşıyan yeni ürünleriyle katılıyor. Şirketin Kaplan olarak bilinen ve Azerbaycan Ermenistan savaşında aktif olarak kullanılan roketatarı ise fuarda en görkemli konuma sahip. Savaşlarda aktif olarak kullanılan ve sadece 5 dakikada mevzi alabilen mobil roket atar 70 kilometreye kadar nokta atışı yapabiliyor.
YANGIN SÖNDÜRME DRONE'U
TÜRK firması DASAL tarafından geliştirilen ALBATROS İHA, üzerine eklenen faydalı yüklerle yangın söndürme görevi yürütebilecek. IDEF 2021'de sergilenen ALBATROS İnsansız Hava Aracı (İHA), yeni geliştirilen versiyonu ile yangınla mücadele görevinde de kullanılabilecek. ALBATROS, yangınlara müdahale için 1.3 kilogramlık yangın topları ve 300 gramlık söndürücü füzeler atabiliyor.
İçerisinde yangın söndürücü etkiye sahip kuru kimyasal madde barındıran top ve füzeler, yangını çıkış kaynağında büyümeden bastırabiliyor. 45 dakika hava kalış süresi var.
MİLLİ DENİZALTI GELİYOR
HAVELSAN, Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsept Tasarımı'nı ilk kez IDEF 2021'de tanıttı. Denizaltı Savaş Harekat Merkezi Konsepti, personel odaklı olarak denizaltının her türlü savaş yönetim, makine ve dahili yönetim ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlandı.
OLGUN VE İHBAR'A YOĞUN İLGİ
FUARDA Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan stantta Olgun ve İhbar isimli köpekler de yoğun ilgi gördü. Stantta jandarma tarafından kullanılan mühimmat ve son teknoloji ürünler gösterildi. Stantta en ilgi çeken şey ise jandarmaya arama kurtarma ve güvenlikte yardımcı Olgun ve İhbar isimli eğitimli köpekler oldu.
MİİLUX OY ZIRH ÇELİĞİ IDEF'TE
OYAK'IN yerli üretimi güçlendirmek üzere bünyesine kattığı şirketi Miilux OY, ithalatı sıfırlayacak son teknoloji ürünlerini sergiliyor. Yıllık 38 bin ton kapasite ile zırh çeliği ve aşınmaya dirençli çelik üretip, Türkiye'nin zırh çeliği ihtiyacını karşılayan Miilux OY, yurtdışına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar da savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla görüşmeler yaptı. Togo Savunma Bakanı Marguerite Gnakade, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüşen Akar, Kazakistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Murat Bektanov'u da kabul etti. Angola Savunma Bakanı Joao Ernesto Dos Santos ile bir araya gelen Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Türk vatandaşlarımızın bir kısmının tahliyesi başlamış durumda. Bunun için Hava Kuvvetleri Komutanlığı'mıza bağlı uçaklarımızı kullanıyoruz. Bu tahliyeler devam edecek" dedi. Havaalanında görevli Türk askerinin durumuna ilişkin olarak da Akar, "Bizim için en önemli şey Mehmetçiğin güvenliği. Tedbir aldık" diye konuştu.
MİLLİ SİLAHLI DRONE TANITILDI
ASISGUARD tarafından geliştirilen SONGAR Drone Sistemi de fuarda sergileniyor. Asisguard Genel Müdürü M. Barış Düzgün, "Songar'ın ekipmanlarında 5.56 tüfekli , 40 milimetrelik 4 bombayı aynı anda atabilen ekipmanı ve 6 tamburlu bomba atar gemisi yer alıyor. Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen boyut, maliyet etkinlik ve hassas vuruş kabiliyetleri ile öne çıkan Togan mühimmatı entegre edildi" ifadelerini kullandı.
MİLLİ UÇAKSAVAR DAKİKADA 650 MERMİ ATIYOR
HAFİF Silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), Türkiye'nin 'yerli ve milli uçaksavarı' olarak bilinen CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğini fuarın ilk gününde görücüye çıkardı. SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "Dakikada 650 mermi atabilen bir silah ve her türlü koşula uygun üretildi. Türkiye Cumhuriyeti'nden 750 adet sipariş aldık ama asıl hedefimiz ihracat" dedi.
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