19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'den Türkiye'ye ziyaret

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'den Türkiye'ye ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.08.2021
ABONE OL
Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’den Türkiye’ye ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'nin bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turu kapsamında Türkiye'yi de ziyaret edeceğini açıkladı.

Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, 19-21 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, bölge ülkelerine yaptığı ziyaret turu kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Konuk bakan ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA