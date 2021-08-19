BioNTech’in kullanım süresi uzadı! Uğur Şahin’den yeni varyanta yeni aşı

AŞININ MUHAFAZA VE KULLANIM SÜRESİ UZADI

Aşının üretim ve muhafazası konusunda da çalışmaları olduğuna değinen Şahin, şunları söyledi: "Aşıyı ürettiğimizde 18 derecede muhafaza edilmesi ve 4 hafta gibi kısa sürede de kullanılması gerekiyordu. Şimdi aşının hem muhafaza derecesinin düşürülmesi hem de kullanım süresinin uzatılması için çalışmalar yaptık.

YENİ VARYANTLARA KARŞI AŞI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Mevcut şartlarda Covid-19'un yeni versiyonlarına karşı da aşı geliştirmeye çalışıyoruz. BioNtech şirketinin araştırma ve üretim aşamalarında yüzlerce çalışanımızla tıp tarihinde de kısa sayılacak bir sürede, yüzlerce soruya cevap olacak sonuçlar elde ettik. Covid-19'a karşı mücadelede etkili olan aşıyı bulduk."