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BioNTech'in kullanım süresi uzadı! Uğur Şahin'den yeni varyanta yeni aşı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.08.2021
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BioNTech’in kullanım süresi uzadı! Uğur Şahin’den yeni varyanta yeni aşı

Son dakika haberine göre: Koronavirüse karşı geliştirilen mRNA bazlı Covid-19 aşısını dünya çapında kullanıma sunan BioNTech şirketinin kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin'den çarpıcı sözler geldi. Koronavirüs aşıların yeni varyantlara karşı da etkisini arttırmak için çalışmaların devam ettiğini açıklayan Şahin, aşının muhafaza ve kullanım süresinin de uzadığını belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'daki Mustafa (Bilim ve Teknoloji) Vakfı 2019 yılı ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Uğur Şahin, Mustafa Vakfının düzenlediği online konferansa, video konferans yöntemiyle katıldı. Konferansta yaptığı açıklamada, COVID-19 aşılarının muhafaza edilmesi ve kullanım sürelerinin uzatılması yönünde çalışmalarını arttırdıklarını söyledi. Üretilen mevcut aşıların 18 derecede ve 4 hafta sürede kullanılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Şahin, "Aşıların 2 ila 8 derecede korunması ve 3 ila 6 ay sürede kullanılması yönünde formüller üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

72 SAAT İÇİNDE ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Mustafa Vakfı tarafından organize edilen konferansta konuşan Prof. Dr. Uğur Şahin, "20 yıldır mRNA sistemi ve tedavi yöntemleri üzerine çalışmalar yaptık, çalışmalarımızda antijen sağlayan hücrelere ulaştık bu hücrelerin değişimi iyileştirilmesi yönünde mRNA sistemini kullandık. Klinik çalışmalarında bağışıklık sisteminin güçlendiren önemli cellT hücrelerine yardımcı olduğu ve 72 saat içinde etkisini gösterdiğini gördük" ifadelerini kullandı.

KANSER AŞISINDA SONUÇLAR OLUMLU

mRNA aşılarının geliştirilmesi aşaması ve doktorların kullanımına sunmak amacıyla yürütülen çalışmalara işaret eden Prof. Dr. Uğur Şahin, "Kanser hastalıkları ve tümör tedavileri konusunda muhtelif araştırmalar yaptık, makaleler yayınladık. Yaptığımız mRNA sistemi aşılarla antikor üretimi yapan aşıların klinik çalışmalarında 13 hastaya 8 hafta süren tedaviler uygulandı ve olumlu sonuçlar alındı. Bazı hastalarda antikor üretimini ve bağışıklığı güçlendirdiğini gördük" dedi.

VİRÜSÜ ZAYIFLATIYOR BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Covid 19'un yeni varyantlarına karşı da etkili olacak aşılar üzerinde çalışmaları olduğunu belirten Şahin, "2019 yılında Covid 19'un ortaya çıkması dünyayı etkisi altına alan virüsün tehlikelerini dikkate alarak çalışmalarımızı, Kovid'e karşı mücadeleye yoğunlaştırdık. mRNA sistemiyle Kovid hastalarının da iyileşebileceğini gördük. Çalışmalarımız büyük bir özveri ve çaba gerektiriyordu. Yaşlı hastalar ve küçük dozda yapılan aşılarda bile mRNA sisteminin etkili olduğunu gördük. mRNA sistemi, virüsü zayıflatıyor, bağışıklığı güçlendiriyor" şeklinde konuştu.

AŞININ MUHAFAZA VE KULLANIM SÜRESİ UZADI

Aşının üretim ve muhafazası konusunda da çalışmaları olduğuna değinen Şahin, şunları söyledi: "Aşıyı ürettiğimizde 18 derecede muhafaza edilmesi ve 4 hafta gibi kısa sürede de kullanılması gerekiyordu. Şimdi aşının hem muhafaza derecesinin düşürülmesi hem de kullanım süresinin uzatılması için çalışmalar yaptık.

YENİ VARYANTLARA KARŞI AŞI GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Mevcut şartlarda Covid-19'un yeni versiyonlarına karşı da aşı geliştirmeye çalışıyoruz. BioNtech şirketinin araştırma ve üretim aşamalarında yüzlerce çalışanımızla tıp tarihinde de kısa sayılacak bir sürede, yüzlerce soruya cevap olacak sonuçlar elde ettik. Covid-19'a karşı mücadelede etkili olan aşıyı bulduk."

GÜÇLENDİRİCİ AŞI YARARLI OLABİLİR

İki doz aşı vurulan kişilere güçlendirici aşıların yapılmasını yararlı bulduğunu ve 2022 yılında bütün insanların aşı olmasını ümit ettiğini belirten Şahin, şöyle devam etti: "Güçlendirici aşılar bana göre yararlıdır. Sadece Kovid aşısı için değil bütün aşılarda da güçlendirici kullanmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu alanda da çok sayıda araştırma yapıldı, makaleler yayınlandı."

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