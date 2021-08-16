Bakanlar sahada! Kabine toplantısı ertelendi
Son dakika haberine göre: Bugün gerçekleştirilmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı ertelendi. Birçok bakanın sel felaketi ve yangın nedeniyle sahada çalışmalarda olması nedeniyle toplantının ertelendiği belirtildi.
2 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan sel felaketi ve yangınlar nedeniyle bakanların sahada olması nedeniyle bugün gerçekleştirilmesi beklenen toplantı bugün de ertelendi.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE ANA GÜNDEM MADDESİ OLACAKTI
Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyordu.
BAKAN ÖZER İLK KEZ KATILACAKTI
Kabine toplantısına Ziya Selçuk'un yerine getirilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ilk kez katılacaktı. Kabine toplantısında normalleşme sürecinde artan vaka sayıları değerlendirilecekti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüz yüz eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Kabine toplantısında yeni Milli Eğitim Bakanımız bize sunumunu yapacak, bu da o konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten okullarımızı açalım diyorsa biz de Kabine olarak bu işe ikna olursak hayırlı olsun deriz" demişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Okullar zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmeyeceğiz' açıklamasının ardından kabine toplantısında okullarla ilgili Milli Eğitim kararlarının da alınarak Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyordu.
AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GÜNDEMDEYDİ
Kabinede ele alınacak bir diğer başlık da aşı olmayanların durumuydu. Aşılama oranının nasıl artırılacağı, aşı olmayanlara yönelik sosyal kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusu da değerlendirilecekti.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ OLACAK MI?
Sonbaharda salgının seyrinde yaşanabilecek gelişmelerin eğitim-öğretimi etkilememesi için alınabilecek tedbiler de kabinede gündeme gelmesi bekleniyordu.
Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyordu.
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