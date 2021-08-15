Son dakika: Gözler yarınki kritik kabine toplantısında: Yeni kararlar yolda! İşte masadaki konular

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Başta koronavirüs pandemisi olmak üzere Türkiye gündeminde yer alan birçok konuyla ilgili alınacak kararlara ilişkin gözler kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. Yangın ve sel felaketlerinin de içerisinde olduğu sıcak gündem maddeleriyle ilgili değerlendirmelerin yapılıp karara bağlanacağı Cuhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın 2 Ağustos tarihinde yapılması planlanıyordu. Yangın olayları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen kabine toplantısının yeni haftada 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı öngörülüyor.

Başkan Erdoğan'ın toplayacağı Bakanlar Kurulunda (Kabine Toplantısı) çok kritik görüşme ve kararların masada olması bekleniyor.