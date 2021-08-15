Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bir gün nasıl geçiyor? A Haber sel bölgesini ekranlara taşıdı
GÜNDEM A Haber
A Haber Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel bölgesinde bir günün nasıl geçtiğini ekranlara taşıdı. Gözüyaşlı bir şekilde açıklamalarda bulunan afetzede, "Arabayı çekip eve atladık. Yoksa sel bizi de götürecekti" dedi.
Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki afet Türkiye'yi derinden yaraladı. A Haber Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki afet bölgesini görüntüledi.
A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır Bozkurt'ta bir günün nasıl geçtiğini ekranlara taşıdı.
"EVE ATLAMASAYDIK..."
Bir afetzede yaşadıklarını anlattı.
Bozkurt'ta yaşayan afetzede, "Her şey bir anda oldu. Arkadaşım eşime bağırdı. Arabayı arka tarafa aldı. Biz böyle beklemiyorduk. Eşim arabayı arka tarafa aldı biz de eve atladık yoksa bizi de götürecekti. Arkadan camlar patladı. Arkamızdan çıktı sular. Daha gerisini hatırlamıyorum. " şeklinde konuştu.
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