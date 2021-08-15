Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir gün nasıl geçiyor? A Haber sel bölgesini ekranlara taşıdı

"EVE ATLAMASAYDIK..."

Bir afetzede yaşadıklarını anlattı.

Bozkurt'ta yaşayan afetzede, "Her şey bir anda oldu. Arkadaşım eşime bağırdı. Arabayı arka tarafa aldı. Biz böyle beklemiyorduk. Eşim arabayı arka tarafa aldı biz de eve atladık yoksa bizi de götürecekti. Arkadan camlar patladı. Arkamızdan çıktı sular. Daha gerisini hatırlamıyorum. " şeklinde konuştu.