Devlet Marmaris'te yangının yaralarını sarıyor! Vatandaşların evleri yapılıyor
GÜNDEM A Haber
Muğla'da 29 Temmuz'da meydana gelen orman yangınları 8 günde kontrol altına alındı. Çıkan yangında toplam 96 ev zarar gördü. A Haber ekibi Osmaniye mahallesindeki çalışmaları görüntüledi. Osmaniye'de zarar gören 14 evin tadilatları başladı. 92 metrekarelik ev 20 gün içinde tamamlanarak İlyas Şahin ailesine teslim edilecek.
A Haber muhabiri Vural Efecik Marmaris'in Osmaniye mahallesindeki yangın sonrası başlayan ev yapımı çalışmalarını görüntüledi.
20 GÜNDE TAMAMLANACAK
Türkiye'yi yasa boğan yangınların ardından devlet vatandaşın zararını karşılamak için hızla harekete geçti. Marmaris'in Osmaniye mahallesindeki ev yapım çalışmaları A haber ekibi tarafından ekranlara taşındı.
A Haber muhabiri Vural Efecik yapımı başlayan 92 metrekarelik evin 20 günde tamamlanacağını söyledi.
İnşaat çalışmasının bitmesinin ardından ev İlyas Şahin ailesine teslim edilecek.
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