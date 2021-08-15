Kastamonu'da asker ve vatandaş çamur temizliği yapıyor! Kur'an-ı Kerim bulundu duygulu anlar yaşandı! A Haber böyle görüntüledi
Kastamonu'daki çamur temizliğinde vatandaş ve asker el ele çalışıyor. A Haber'in çalışmaları yerinde görüntülerken bir asker çamurda Kur'an-ı Kerim buldu. Kur'an-ı Kerim'i alan komutan vatandaşa teslim etti. Duygulu anlar yaşayan bölge sakini, "Askerimiz devletimiz sağolsun" dedi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.
VATANDAŞ-ASKER EL ELE
Çalışmalar, Kastamonu'nun yanı sıra çevre illerden gönderilen iş makineleri yardımıyla sürüyor.
Caddede biriken ve iş yerlerine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çaba gösteren ekiplere, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görev yapan askerler ile bazı iş yeri sahipleri de destek veriyor.
KUR'AN-I KERİM'i ÇAMURDAN ÇIKARTTILAR
A Haber ekipleri temizlik sırasında çekim yaparken bir komando Kur'an-ı Kerim buldu. Mehmetçik bulduğu Kur'an-ı Kerim'i komutanına götürdü. Çamur temizliği için askerle birlikte çalışan vatandaşı gören komutan Kur'an-ı Kerim'i teslim etti.
Çamurlu Kur'an-ı Kerim'i öperek alan vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. A Haber mikrofonlarına, "Mehmetçik'e minnettarız. Devletimiz sağolsun. Canımız sağ. Devletimiz, ordumuz sağolsun" dedi.
TÜRK BAYRAKLARI YIKANDI
AFAD personeli temizlik sırasında çamurun içinde bir kırmızılık gördü ve dikkatini çekti. Türk bayrağı olduğunu anlayınca çamurun içinden çıkardı. Daha sonra bölge halkı Türk bayrağını yıkadı ve astı.
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