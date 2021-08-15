Kastamonu’da asker ve vatandaş çamur temizliği yapıyor! Kur’an-ı Kerim bulundu duygulu anlar yaşandı! A Haber böyle görüntüledi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Ezine Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.