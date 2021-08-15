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Emin Pazarcı'dan A Haber'de CHP'ye tepki! Yabancılar ile provokasyon peşindeler

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Emin Pazarcı’dan A Haber’de CHP’ye tepki! Yabancılar ile provokasyon peşindeler

Yabancı istihbarat kaynaklarının Türkiye'deki provokasyonları A Haber canlı yayınında masaya yatırıldı. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, CHP'ye tepki gösterdi. CHP'nin de provokasyonlar için halka kin ve nefret aşıladığını belirten Pazarcı, "Acılarda bile rant peşine düşüyorlar" dedi.

A Haber canlı yayınına katılan Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, Türkiye'de sosyal medya üzerinden yanlış bilgi paylaşarak algı operasyonu başlatmaya çalışan CHP'ye tepki gösterdi.

Pazarcı yaptığı açıklamada sadece yurt dışından değil içeriden de CHP'nin halkı provoke etmek için çalıştığını söyledi.

CHP'nin acılardan bile rant kovaladığını dile getiren Pazarcı, "Bu yeni değil. Uzun zamandır Türkiye'yi kirletmeyi, Türkiye'de bir takım hassas noktaları kaşıyarak sıkıntılı tablolar çıkartmak isteyenler var. Bu uzun süreden beridir devam eden tahrikler için bir takım kanuni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Sosyal medya düzenlemesini bekliyoruz. Devletin adım atmasını beliyoruz. Bunlar sürekli kaşımaya tahrik etmeye devam edecekler. Sadece dışarıdan değil bunları içeride yapanlar da var. Özellikle CHP. Bu tür acılar üzerinden rant devşirmeye çalışıyor ve kirli bir siyaset izliyor. Son olarak 'HES patladı' üzerine açıklama yaptılar. Allah'tan bunlar cahil. HES bir baraj değil ki patlasın. Şikayet etmekten çok önlem almalıyız. Bu tahrikler topluma zarar veriyor." şeklinde konuştu.

Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı sosyal medya için net bir karar alınması gerektiğini savundu.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Pazarcı şu ifadelere yer verdi;

"Bu tür operasyonların yapıldığını beliyoruz. İçişleri Bakanı yabancı istihbarat örgütlerinden bahsediyor. Yeni açılmış hesaplar ortalığa pislik saçıyor. Bir taraftan ağ sağlayıcıların önlerini açıyorlar, bir taraftan bizler gibi doğru bilgilerin önünü kapatmaya çalışıyorlar. 'Köpekler serbest bırakılmış taşlar bağlanmış' durumdayız. Bazı medya organları gibi siyasiler de doğru haber yerine yönlendirici haberlerin peşinde koşuyorlar. Bunlar her türlü acı üzerinden rant devşirme peşinde. Sel, yangın, cemevi olayında hep kirlekme çalışması var."

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