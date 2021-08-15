Emin Pazarcı’dan A Haber’de CHP’ye tepki! Yabancılar ile provokasyon peşindeler

Pazarcı yaptığı açıklamada sadece yurt dışından değil içeriden de CHP'nin halkı provoke etmek için çalıştığını söyledi.

CHP'nin acılardan bile rant kovaladığını dile getiren Pazarcı, "Bu yeni değil. Uzun zamandır Türkiye'yi kirletmeyi, Türkiye'de bir takım hassas noktaları kaşıyarak sıkıntılı tablolar çıkartmak isteyenler var. Bu uzun süreden beridir devam eden tahrikler için bir takım kanuni düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunlar Türkiye'nin gerçeği. Sosyal medya düzenlemesini bekliyoruz. Devletin adım atmasını beliyoruz. Bunlar sürekli kaşımaya tahrik etmeye devam edecekler. Sadece dışarıdan değil bunları içeride yapanlar da var. Özellikle CHP. Bu tür acılar üzerinden rant devşirmeye çalışıyor ve kirli bir siyaset izliyor. Son olarak 'HES patladı' üzerine açıklama yaptılar. Allah'tan bunlar cahil. HES bir baraj değil ki patlasın. Şikayet etmekten çok önlem almalıyız. Bu tahrikler topluma zarar veriyor." şeklinde konuştu.