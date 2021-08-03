Son dakika: 4 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
GÜNDEM DHA
Son dakika haberleri... İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 15 şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul'da gözaltına alınan bazı şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.