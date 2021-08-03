Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler için uygulanan izin süresi ile ilgili açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

31 Temmuz'da sona eren açık cezaevi izin süreleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

30 KASIM'A KADAR UZATILABİLİR

Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı: