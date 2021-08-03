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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Adalet Bakanlığı CTE son açıklamalar

Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Kovid-19 salgını nedeniyle pandeminin riskini azaltmak adına açık cezaevinde bulunan hükümlülere yönelik izin uygulaması başlamıştı. Temmuz ayında sona eren izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyordu. Adalet Bakanlığı'ndan konu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler için uygulanan izin süresi ile ilgili açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

31 Temmuz'da sona eren açık cezaevi izin süreleri 2 ay daha uzatıldı. Buna göre, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

30 KASIM'A KADAR UZATILABİLİR

Açık cezaevi izinleri için 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de şu ifadeler yer almıştı:

"13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun geçici 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yedi kez" ibaresi "dokuz kez" şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan "31/7/2021" ibaresi "30/11/2021" şeklinde değiştirilmiştir"

Bu karara göre, Adalet Bakanlığı, 30 Kasım tarihine kadar açık cezaevi izinlerini uzatma yetkisine sahip olacak.

DAHA ÖNCE DE UZATILMIŞTI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 28 Mayıs 2021 tarihinde resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda ise şu ifadelere yer verilmişti:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir."

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir. Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.

Bazı cezaevlerinde tutukluların belirli beceriler kazanacağı atölyeler, eğitim olanağı sağlayan kütüphaneler vardır.

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