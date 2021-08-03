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İspanya'nın yangın söndürme uçakları geldi: Ekiplerimiz Türkiye'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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İspanya'nın yangın söndürme uçakları geldi: Ekiplerimiz Türkiye'de

Son dakika haberi...İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, orman yangınlarıyla mücadele için İspanya'dan yola çıkan uçakların Muğla Dalaman Havalimanına ulaştığını duyurdu.



İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mürettebat konsantre, bu küçük bir iş değil. Ekiplerimiz Türkiye'de'' ifadelerine yer verdi. Uçaklar orman yangınlarıyla mücadelede söndürme faaliyetlerine başladı.

İspanyanın yangın söndürme uçakları Türkiyede! İSPANYA'NIN YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARI TÜRKİYE'DE!

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