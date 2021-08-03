Ankara'daki Nallıhan Kuş Cenneti sazlığındaki yangının nedeni belli oldu
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 200 kuş türünün yaşadığı kuş cennetinin yanındaki sazlık alanda çıkan yangında 45 hektarlık alan zarar gördü. Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, bölgedeki trafonun kuş çarpması sonucu kontak yaparak alev aldığını ve yangına neden olduğunu belirterek, "Yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık" dedi.
Nallıhan Kuş Cenneti'nin yanındaki Akçabayır mevkisindeki sazlık ve söğütlük alanda, dün saat 19.00 sıralarında elektrik trafosu kaynaklı yangın çıktı. Turistik bölgedeki yangın, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 8 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Günün ağarmasıyla birlikte yangının yol açtığı zarar gün yüzüne çıktı. Kuş cennetinin yakınındaki sazlık bölgede 45 hektarlık alanın zarar gördüğü görüldü.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, dün akşam bölgedeki sulama kuyularında bulunan trafoya kuş çarptığını ve bu nedenle trafonun kontak yaparak alev aldığını söyledi. Öntaş, "Bunun sonucunda sazlık alanda yangın çıktı. Ve bu yangın da kuş cennetinin yaklaşık 45 hektarlık alanını etkiledi. Yangın 19.00 sıralarında başlamıştı. İlk müdahaleyi vatandaşımız yaptı. Sonra Nallıhan Belediyesi ve bölgedeki maden araçları ile yangın alanında çalışma yapıldı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü arazözleri ile yangına müdahale edildi. Gece 03.00'e doğru da bu yangına genişlemeden söndürdük" dedi.
Bu bölgenin Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından birisi olduğunu ve 200'e yakın kuş türü yaşadığını ifade eden Öntaş, "Burası Türkiye'deki kuşların konakladığı en büyük alanlardan birisi. Artık bu ayın sonuna doğru bu kuşlar geldiği yere göç edecekler. Burası, kuşların üreme alanları. Üreyen bu kuşlar daha sonra göç ediyorlar. Bölgede en çok kara batak, kara leylek, balıkçıl ve angut kuşları var. Çok şükür yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Kuşların yoğun olduğu bölgeye sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık. Şu anda bölgede tespit çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar kuş ölümlerine rastlanmadı; ama olabilir" diye konuştu.
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