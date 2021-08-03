Ankara'daki Nallıhan Kuş Cenneti sazlığındaki yangının nedeni belli oldu

Bu bölgenin Türkiye'nin en büyük sulak alanlarından birisi olduğunu ve 200'e yakın kuş türü yaşadığını ifade eden Öntaş, "Burası Türkiye'deki kuşların konakladığı en büyük alanlardan birisi. Artık bu ayın sonuna doğru bu kuşlar geldiği yere göç edecekler. Burası, kuşların üreme alanları. Üreyen bu kuşlar daha sonra göç ediyorlar. Bölgede en çok kara batak, kara leylek, balıkçıl ve angut kuşları var. Çok şükür yangını, kuşların asıl yaşadığı bölgeye sıçramadan söndürdük. Kuşların yoğun olduğu bölgeye sıçrasaydı çok büyük bir felaket yaşamış olacaktık. Şu anda bölgede tespit çalışmaları devam ediyor. Şimdiye kadar kuş ölümlerine rastlanmadı; ama olabilir" diye konuştu.

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