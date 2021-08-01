Son dakika: Yangından etkilenen 5 il için 11 milyon TL daha kaynak sağlandı
Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yangın etkilenen 5 il için 11 milyon TL daha kaynak aktarılacağını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, orman yangınlarından etkilenen illere 11 milyon TL destek daha aktarılacağını açıkladı. Bakan Yanık, böylece bakanlık olarak toplamda 21 milyon TL desteğin ulaştırılmış olacağını söyledi.
Adana'da Akdam Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Yanık, Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Bakan Yanık, şunları ifade etti:
Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek.
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