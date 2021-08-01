Son dakika: Yangından etkilenen 5 il için 11 milyon TL daha kaynak sağlandı

Adana'da Akdam Afet Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulunan Bakan Yanık, Twitter hesabından açıklamalar yaptı. Bakan Yanık, şunları ifade etti:

Yangından etkilenen 5 ilimize acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için 11.000.000 TL daha kaynak aktarıyoruz. Böylece Bakanlık olarak toplam 21.000.000 TL destek ulaştırmış olacağız. Bölgedeki ihtiyaca göre desteklerimiz sürecek.