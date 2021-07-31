Türkiye'deki yangınlar dünyanın gündeminde! Kızılötesi görüntülerini paylaştı
Türkiye'de peş peşe çıkan yangınlar dünyanın da gündeminde. 98 noktada ortaya çıkan yangınla ilgili ABD'li teknoloji şirketi uydu görüntülerini paylaştı. Olağanüstü çaba sarf eden ekipler halen 10 yangını söndürmek için hem karadan hem de havadam müdahalede bulunuyor.
Antalya, Muğla, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Çanakkale, Kayseri, Edirne, Kütahya, Aydın, Kilis, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, Diyarbakır, Karaman, Balıkesir, Manisa, Bingöl, Kırklareli, Bilecik, Şanlıurfa, Bitlis, Kahramanmaraş, Çorum, Isparta...
Akdeniz kıyısındaki Manavgat'ta Çarşamba günü öğleden sonra başlayan orman yangınlarına saatler ilerledikçe yenileri eklendi, alevler birçok yerde evlere ve otellere ulaştı.
İtfaiye ekipleri ve orman görevlilerinin yanı sıra binlerce insan alevlerin önünü kesmek için canla başla uğraş verdi, Cumartesi günü sabah saatleri itibarıyla 98 yangından 88'i söndürüldü.
Orman yangınları Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Marmaris'te ise itfaiyecilere su taşıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir yaşamını yitirdi.
Alevler Marmaris'in merkezindeki Siteler Mahallesi'ne 40 metre kadar yaklaştı. Birçok kıyı kentinde mahalleler, oteller ve bazı köyler tahliye edildi, alevlerden etkilenen 180'i aşkın kişi hastanelere taşındı.
98 farklı noktada peş peşe çıkan yangınların nedeni araştırılıyor, resmi soruşturma başlatıldı. Yangınlarla ilgili hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
KIZILÖTESİ YANGIN GÖRÜNTÜSÜ
ABD merkezli Maxar Technologies şirketinden bazı uzmanlar ise, Türkiye'nin birçok noktasından yükselen alevlerin uydu fotoğraflarını dünyaya servis etti.
Fotoğraflarda Mersin'in Aydıncık İlçesi'ne bağlı Hacıbahattin Mahallesi, Manavgat'ta yer alan Oymapınar Barajı ve Manavgat'ın genel görüntüsü yer aldı.
Maxar'ın uydu görüntülerinde en dikkat çekici kare ise, Oymapınar Barajı çevresindeki yangınların kızılötesi fotoğraflanması oldu.
Avrupa Birliği'ne (AB) ait uydu ise, bugün Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafta Türkiye'den yükselen dumanların Akdeniz'in ortasına kadar ulaştığını gösterdi.
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