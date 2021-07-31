FETÖ'nün mahrem imamı Özgür Kaya'dan bomba itiraf!

'KARABULUT VE KOZANLI ÖMER HAVUZA DÜŞTÜ ANCAK GÖREVE DEVAM ETTİ'

İstihbarat tarafından örgüt üyeleri hakkında yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli yöntemlerle görevlerinden el çektirildiklerini anlatan Özgür Kaya, bu durumun 'havuza düşmek' olduğunu, zamanla örgüt içi hesaplaşmaya dönüştüğünü kaydetti. Kaya, "Gerek MİT içerisinde gerekse diğer istihbarat birimlerinin elde ettiği bilgiler neticesinde mahrem yapıların içerisinde çalışan öğretmenler, temsilciler gibi şahıslar hakkında bir çalışma yapıldığında, direkt söylenmek suretiyle görevden uzaklaştırma, hatta ülke dışına çıkarılma gibi durumlara maruz bırakıldı. İstihbarat tarafından hakkında herhangi bir çalışma olduğunda bunun adı havuza düşmek. Havuza düşmenin neticesinde bir insan, bulunduğu yeri terk etmek hatta ülkeyi terk etmek suretiyle vazifelerden el çektirildi. Bu başta örgütün kendi elemanlarını korumak için yapılırken daha sonra zamanla örgüt içi hesaplaşma, yani mahrem yapıların güç hesaplaşmasına dönüştü. İçerisinde istenmeyen şahısların bertaraf edilmesi ve dışarı atılması için kullanıldı. Gerek Murat Karabulut ve gerekse Kozanlı Ömer olarak bilinen Osman Hilmi Özdil adlı emniyet mahrem imamı olan şahıs yıllar öncesinde bir olay neticesine bu havuza düşmesine rağmen ve bunu da herkesin biliyor olmasına rağmen bizzat Fetullah Gülen tarafından görevden alınmadıkları ki, Gülen bu konuda çok hassastır" diye konuştu.