Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde izinli olan mahkumlar 31 Temmuz'da cezaevine dönecek. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gelecek son dakika açıklamalar bu süreçte yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere süreç 31 Mayıs tarihinde 2 ay süreyle uzatılmıştı. İşte, Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık cezaevileri izinlerinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Mayıs ayında izinler 2 aylık süreyle uzatılmıştı. İzinlerin 31 Temmuz'da sona erecek olmasından dolayı gözler Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı?
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eriyor. Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmış oldu. Açıklama geldiği takdirde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, SON DURUM NE?
Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.
Açık cezaevleri izinleri 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinde sona erecek. Konuya yönelik güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI, NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Salgına engel olmak amacıyla açık cezaevlerinde izin süreleri uzatılmıştı. 31 Mayıs'ta bitmesi beklenen izinler hakkında son dakika açıklaması geldi. Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı açıklamada:
''5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "24/05/2021 tarih ve 13588366-149-684 sayılı yazıları ile COVID -19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID -19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.'' sözleri yer aldı.
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- Açık cezaevi son durum: Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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