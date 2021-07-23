Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu not düşüldü:

''Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.''