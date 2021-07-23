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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına aralıksız devam ediyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.07.2021 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021
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Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde operasyonlarına aralıksız devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım bölgesinde Türk askerinin bütün zorluklara göğüs gererek operasyonları kararlılıkla sürdürdüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonuna katılan Mehmetçiğin görüntülerinin yer aldığı paylaşıma şu not düşüldü:

''Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesinde tüm zorluklara rağmen asil milletinden aldığı sevgi ve güçle operasyonlara kararlılıkla devam ediyor.''

Bakanlığın paylaştığı karelerde Mehmetçiğin zorlu arazi koşullarına aldırış etmeden operasyonlarına devam ettiği görüldü.

Paylaşımda aynı zamanda, "Güç aldık birbirimizden, Aştık nice zorlukları, El ele, yürek yüreğe, Dalgalandırdık Al Bayrağı" ifadelerine yer verildi.

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