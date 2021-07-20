Başkan Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Kurban Bayramı'nın birinci gününü de kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

İki gün boyunca önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, beraberindeki heyet ile Türkiye'ye dönmek üzere başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan hareket etti. Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC yöneticileri uğurladı.

Erdoğan, KKTC'den ayrılmadan önce ise gençler ile bir araya geldi.