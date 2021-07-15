Yerli uçaksavar hedef büyüttü!

PANDEMİ DÖNEMİNDE İHRACAT HIZ KESMEDİ

Pandemi döneminde de ihracatlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten C. Utku Aral, özellikle sivil pazarda ciddi hareketlilik olduğunu söylüyor. Aral, en büyük ihracat pazarları olan ABD ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Sivil silahlanma konusunda ABD'de önemli bir hareketlenme var. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ABD'ye ihracatımız 2 kat arttı. Firmamızın 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da yüksek adetli satışlar gerçekleştireceğini öngörüyoruz. Pandemiyle devlet kontratlarının kabul süreçleri yavaşlamıştı ama 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren kabul süreçleri hızlanmaya başladı."