664 milyon ödülle aranıyorlar! İşte isim isim firari FETÖ'cüler

Aralarında elebaşı Gülen'in doktorları Tuncay Delibaşı ve Kudret Ünal, örgütün "istihbarat imamı" Murat Karabulut, "emniyet imamı" "Kozanlı Ömer" kod adlı Osman Hilmi Özdil, örgütün medya sözcüsü olarak bilinen eski emniyet amiri ve Karlov suikastı sanığı Emrullah (Emre) Uslu'nun da yer aldığı firariler 69 milyon lira ödülle aranıyor.

Yeşil kategoride yer alan 16 firari FETÖ'cünün başına da toplam 32 milyon lira ödül konuldu.

Bu kategoride arananlar arasında, örgütün sözde "İç Anadolu ve Ankara imamı" Cemil Koca, medya yapılanmasından sorumlu kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, eski Polis Akademisi öğretim üyesi Önder Aytaç, "Fransa imamı" Hüseyin Karakuş, "Belçika imamı" Davut Yalçın ve "İngiltere imamı" Adnan Azak ile "Gürcistan imamı" Adem Önal da bulunuyor.