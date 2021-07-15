15 Temmuz'da işgal edilen TRT böyle kurtarıldı! İşte yeni görüntüler

'SEVİNÇTEN AĞLADIĞIMIZ OLDU'

TRT'nin işgalden kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadıklarını belirten Balcı, "'TRT'yi aldık' dedim. Mutluluk gözlerimizden okunuyordu. Vatanın sağı, solu olmaz sadece yüreği olur, o da insanlarda varsa. Biz de o yürekle aşkla oraya gittik. Benim memleketimde 3-4 şehit vardı. Rütbeli askerler 'Halkı vurun' emri verirken, biz ona rağmen askere sarılıp, onları ikna etmeye çalıştık. Vurulanlar oluyordu, biz ona rağmen askere sarılıp 'Sen bizim askerimizsin, yapma' diyorduk. Askerler korkuyordu. Biz elimizden geldiği kadarıyla mücadele verdik ve TRT'yi kurtardık. Bu mutluluk çok farklı bir şey, vatanı kurtarmaya çalışıyorsunuz ve başarıyorsunuz. Sevinçten ağladığımız oldu. Sevincimizi dile getirdim, 'Herkese yayalım mı? TRT'yi aldık' diyordum" dedi.