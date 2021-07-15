15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...

15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü öncesinde tatil olan devlet kurumları haricinde diğer kurumların da hizmet durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil kapsamında olduğu bilinmekte.

15 TEMMUZ'DA MARKETLER AÇIK MI?

15 Temmuz tarihinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.