15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...
15 Temmuz'da marketler açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olması nedeniyle vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatil kapsamında olan bugünde marketlerin açılış ve kapanış saatleri ile hizmet verip vermedikleri sorusu merak konusu oldu. İşte, 15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? İşte çalışma saatleri...
15 Temmuz'da marketler açık mı? 15 Temmuz'da marketler kaça kadar çalışıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü öncesinde tatil olan devlet kurumları haricinde diğer kurumların da hizmet durumu merak konusu oldu. 15 Temmuz'un resmi tatil kapsamında olduğu bilinmekte.
15 TEMMUZ'DA MARKETLER AÇIK MI?
15 Temmuz tarihinde Demokrasi ve Millî Birlik Günü sebebiyle marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.
Yayınlanan son genelge ile tüm kısıtlamaların kalkmasının ardından, hem sokağa çıkma yasakları kalkmış, hem de marketler eski normal işleyiş saatlerine geri dönmüştü.
15 Temmuz tarihi için özel bir duyuru yapılmadı, ancak marketler açık olacak.
Marketlerin her zamanki işleyiş saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor.
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