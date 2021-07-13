Türk bilim insanları 60 bakteri keşfetti
A Haber muhabiri Murat Erdoğan 6 ülkede yaptıkları 2 yıllık araştırmalar sonucu 60 bakteri keşfeden Prof. Dr. Nevzat Şahin ve ekibine mikrofon uzattı. Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Nevzat Şahin, "Ülkemizin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayretlerimiz devam edecek" dedi.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nevzat Şahin ve ekibi, 60 yeni tür bakteri keşfetti. 6 ülkede 2 yıllık çalışma sonucu bulunan yeni türlerin isimlendirilip tanımlandıktan sonra literatüre girmesi bekleniyor.
13Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin ve ekibi, Türkiye, Türkmenistan, Kıbrıs, Rusya, Nijerya ve Hindistan toprakları ile göllerinden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından 60 yeni tür bakteri keşfetti. 2 yıllık çalışma sonucu bulunan türlerin isimlendirilip tanımlandıktan sonra literatüre girmesi bekleniyor.
Keşfedilen bakteri türlerinin, yeni ilaç ve antibiyotik keşfi için de önemli adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, Türkiye'nin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayreti içinde olduklarını kaydetti.
Şahin, "OMÜ olarak moleküler biyoloji ve genetik bölümü laboratuvarlarının altyapısı, uluslararası düzeydedir; önemli bir donanıma sahibiz. Bu alanda OMÜ, Türkiye'nin de öncü üniversitesi, diyebiliriz. Üzerinde çalıştığımız organizmalar daha çok aktinobakteri grubu organizmalarıdır. Aktinobakterler, tedavilerde yaygın olarak kullandığımız yüzlerce antibiyotiğin de elde edildiği mikroorganizmalardır. Dolayısıyla biyoteknolojik önemleri çok fazladır. Keşfettiğimiz organizmaları, doğal habitatları olan toprak, sediment, su, bitki, doku, kök kısımlarından izolasyonlarını yapıyoruz. İzole ettiğimiz organizmaları, uluslararası standartlardaki testlere tabi tutarak tanımlıyoruz. Tanımladığımız mikroorganizmalar içinde yeni türler varsa, bunlara yine uluslararası isimlendirme kurallarına uygun olarak isim veriyoruz. Çok saygın dergilerde makalelerini yayınlayıp, bu türleri literatüre kazandırıyoruz" diye konuştu.
"ANTİBİYOTİĞİN KAYNAĞI OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"
Son 10 yılda ekibiyle birlikte 70'ten fazla bakteri türünü literatüre kazandırdıklarını belirten Şahin, "Mikrobiyal gen kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Son 2 yılda da 60 yeni bakteri türünü keşfettik. Bu bakteri türlerinin büyük bir çoğunluğu genetik özellikleri bakımından antibiyotiğin kaynağı olma özelliğine sahiptir. Bunlarla ilgili yeni ilaç ve antibiyotik keşiflerine yönelik çalışmalarımız da var. Yeni ilaç keşfine yönelik çalışmamızı devlet destekledi. Son 1 yıldır bununla ilgili önemli bulgularla ilerleyen bir çalışmamız daha var. Ayrıca bizim tanımlayarak, ismini verdiğimiz organizmalarla ilgili yeni ilaçların keşfine yönelik çalışma yapan başka gruplar da var. Ülkemizin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayretlerimiz devam edecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- JGK son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı öğrenci alımı başvurusu nasıl yapılır? Jandarma 912 öğrenci alımı...
- Süper Lig 2021-2022 sezonu fikstür kura çekimi ne zaman? Fikstür çekimi saat kaçta, hangi kanaldan yayınlanacak?
- Açık öğretim lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı?
- YKS sonuçları ne zaman açıklanır? YKS sonuç tarihi belli oldu mu, açıklandı mı?
- Kurban Bayramı'nda pandemi parası yatacak mı? Bayramda 1100 TL destek ödemesi var mı, olacak mı?
- 6 yıl erken emekli olma fırsatı! SSK ve Bağ-Kurlular 8 şarta kulak kabarttı! En az 3600 ve 4800 gün primle...
- Bayramda hangi otoyollar ücretsiz olacak? Bayramda köprüler ücretsiz, bedava mı?
- Bankalar tek tek açıkladı, fırsat büyüdü! Emekliye 2000 TL'ye kadar kazanç imkanı! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Vakıfbank...
- Kabine Toplantısı son dakika: Bayram tatili kaç gün oldu? Bayram tatili 9 gün mü oldu? 16 Temmuz-26 Temmuz Pazartesi...
- Altın fiyatları için flaş tahmin! Balonu söndü, ince kıpırdanma! Uzman isim uyardı, 520 liranın üstü...
- Kabine Toplantısı bitti mi? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte 12 Temmuz Kabine kararları...
- 500 TL bayram harçlığı başvurusu yapılıyor mu? e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu var mı, olacak mı? EGM'den açıklama geldi...