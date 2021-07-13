Türk bilim insanları 60 bakteri keşfetti

13Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şahin ve ekibi, Türkiye, Türkmenistan, Kıbrıs, Rusya, Nijerya ve Hindistan toprakları ile göllerinden aldıkları örnekler üzerinde yaptıkları çalışmaların ardından 60 yeni tür bakteri keşfetti. 2 yıllık çalışma sonucu bulunan türlerin isimlendirilip tanımlandıktan sonra literatüre girmesi bekleniyor.

Keşfedilen bakteri türlerinin, yeni ilaç ve antibiyotik keşfi için de önemli adım olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, Türkiye'nin gen kaynaklarından katma değer oluşturma gayreti içinde olduklarını kaydetti.