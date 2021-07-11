Melih Altınok: Bir daha çözüm süreci olur mu?

Söylemeye gerek var mı? Oysa o günlerin koşulları, dengeleri değişti, hem de defalarca...

Öncelikle, çözüm süreci, bölücü terör karşısında pek çok devletin başvurduğu bir yöntemdi. AK Parti iktidarı da PKK'ya "Silahlarını bırak, yurt dışına çık yoksa gerekeni yaparım" diye son bir uyarı yaptı.