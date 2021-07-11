Melih Altınok: Bir daha çözüm süreci olur mu?
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini köşesinde gündeme taşıdı. 'Yeniden çözüm süreci' söylemlerini değerlendiren Altınok, HDP'nin bu dönemde tek bir gün olsun yapıcı olmadığını hatırlattı. Gelinen noktaya değinen Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Bir daha çözüm süreci olur mu?" sorusunu yanıtladı.
Diyarbakır'da acılı anneler HDP tarafından PKK için daha kaçırılan çocukları için isyan etti. HDP binası önündeki protestosuna devam eden Diyarbakırlı ailelere Başkan Erdoğan'dan destek geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok tarafından kaleme alındı.
BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ OLUR MU?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta sonu Diyarbakır'da kelimenin gerçek anlamıyla moral depoladı.
Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden yansıyan karelerde, açılış için gidilen il ziyaretlerinden çok fazlası var.
Erdoğan'ın Diyarbakır'daki gövde gösterisi, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin belediyelerini HDP ile ittifakı sayesinde alan CHP'nin kimyasını anında bozdu...
Ta çözüm sürecinden aşina olduğumuz sloganlara tekrar sarıldılar. Bozuk plak misali "Habur'a savcı gönderen, Megri Megri'yi söyleyen siz değil miydiniz" diye tekrara başladılar.
Söylemeye gerek var mı? Oysa o günlerin koşulları, dengeleri değişti, hem de defalarca...
Öncelikle, çözüm süreci, bölücü terör karşısında pek çok devletin başvurduğu bir yöntemdi. AK Parti iktidarı da PKK'ya "Silahlarını bırak, yurt dışına çık yoksa gerekeni yaparım" diye son bir uyarı yaptı.
Süreç kısmen işlerken, provokasyonlara rağmen PKK'lılar sınır ötesine geçerken, HDP çevreleri Oslo görüşmelerini ifşa ettiler.
Çünkü okyanus ötesinden kendilerine uzatılan "Bırakın Türkiye'deki Kürtlerin demokratik haklarını falan... Size Suriye'de bağımsız devlet kuracağız" havucunu dişlemeye başlamışlardı.
Masayı devirdiler...
Çözüm sürecinde silahların susmasını desteklemek için tek bir gün sokağa çıkmayan HDP, birbiri ardına sonucunda onlarca sivilin öleceği gece yarısı eylemlerine çağrılar yaptı. Şehirlerde hendekler kazıldı.
Devlet de çözüm sürecinin mümkün olduğunca az kan akıtarak varmayı amaçladığı noktaya askeri çözümlerle ulaşmak zorunda kaldı.
Bugün artık, İçişleri Bakanlığı verilerine göre Türkiye sınırları içindeki PKK'lı sayısı 200 civarında.
Başlıktaki sorumuzun cevabı da bu tabloda aslında.
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