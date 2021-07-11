Bayram tatili kaç gün olacak? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Bayram Tatili ile ilgili tarih netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bayram tatilinin 15 Temmuz'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 günlük bir tatil şeklinde olması planlanıyor.