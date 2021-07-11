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Bayram tatili kaç gün olacak? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Bayram tatili kaç gün olacak? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi?Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

Bayram Tatili ile ilgili tarih netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bayram tatilinin 15 Temmuz'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 günlük bir tatil şeklinde olması planlanıyor.

TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?

Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın Kurban Bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.

Başkan Erdoğan Diyarbakır'da BAŞKAN ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA
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