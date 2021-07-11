Bayram tatili kaç gün olacak? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi? Gözler Kabine Toplantısı'nda
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Bayram haftası yaklaşırken yıllık izin planlarını ayarlayacak olan çalışanlar ya da kurbanlıklarını alacak olan vatandaşlar Kurban Bayramı tatil günlerine odaklandı. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda emekli ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını duyuran Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla beraber, Kurban Bayramı tatilinin 11 gün olması yönünde beklentiler artmıştı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? 16 Temmuz tatil ilan edilecek mi?Detayları A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Bayram Tatili ile ilgili tarih netleşmeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. En uygun şekilde... Tatil süreci sanki böyle 10 gün, 9 gün gibi bu arada dolaşıyor, bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım." ifadelerini kullanmıştı.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bayram tatilinin 15 Temmuz'dan başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar 11 günlük bir tatil şeklinde olması planlanıyor.
TURİZM İÇİN İLAÇ OLABİLİR
Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendiriliyor.
BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI OLACAK MI?
Uzun süredir dünyayı esir alan koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşların Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ya da herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına ilişkin sorularına karşılık da İçişleri Bakanlığı'ndan Kurban Bayramı'na dair herhangi bir sokağa çıkma yasağı ya da kısıtlamanın söz konusu olmadığı, kademeli normalleşmede var olan aşamanın Kurban Bayramı süresince de devam edeceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den çok sayıda ile son dakika sağanak yağış uyarısı! İstanbul Ankara ve İzmir hava durumu
- DGS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2021 DGS sınav süresi ne kadar, kaç dakika olacak? Oturum süresi...
- DGS kıyafet kuralı var mı? ÖSYM giyim kuralları nedir? 2021 DGS sınavına telefon ve bozuk para ile girilir mi?
- DGS'de kalem silgi verilecek mi? 2021 DGS sınavına girerken yanında bulunması gerekenler ve yasak olanlar nedir?
- 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Resmi açıklama...
- 16 Temmuz tatil mi? 16 Temmuz 2021 Cuma günü idari tatil yapılacak mı? İşte son açıklamalar...
- Kritik hafta! ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF yaz okulu sınavları...
- EURO 2020 final tarihi: İtalya İngiltere final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İki takımın istatistikleri...
- Zilhicce ilk 10 günü faziletleri: 2021 Zilhicce ayında yapılacak ibadetler nelerdir? Zilhicce ayı hadisleri...
- Zilhicce ayı takvimi 2021: Zilhicce orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?
- SSK Bağ-Kur ikramiye ödeme günleri: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2021 açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?