Türkiye, S-400 kullanımı için 'Crete model' müzakerelerini açacak

• 1978 yılında tamamlanan S-300 sistemi, kısa ve orta menzilli hava saldırılarına karşı savunma yapmak üzere tasarlandı. Dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

• 1996'da Yunanistan, Kıbrıs Rum topraklarında konuşlandırılmak üzere S-300'lerin satın alınması için Rusya ile bir anlaşma imzaladı.



• Bu füzeler, Türkiye'nin baskısı sonucu Güney Kıbrıs'ta konuşlandırılamadı, ancak 1998'de stratejik önemi giderek artan Girit'te konuşlandırıldı.



• Yunanistan, 1999 ve 2004 yıllarında Rusya ile TOR-M1 ve OSA-AKM (SA-8B) orta ve alçak irtifa hava savunma sistemleri satın almak için yeni anlaşmalar imzaladı.



• Rus yapımı bu hava savunma sistemleri şu anda Yunanistan'ın hava savunma sisteminin entegre bir parçası ve Kıbrıs Rum yönetimi tarafından da konuşlandırıldı.



Sn. Akar açıklamalarına şu şekilde devam etti. ABD'nin Patriot füze sistemlerini satmayı reddetmesi, Türkiye'yi başka satıcılar aramaya yöneltti ve Rusya'nın teknoloji transferleri de dahil olmak üzere daha iyi bir anlaşma teklif ettiğini de sözlerine ekledi. Türkiye, herhangi bir teknik konuyu netleştirmek için ABD ile bir komisyon kurulmasını bile önerdi. S 400 Savunma Füze Sistemi Programına Devam NATO müttefikleri Türkiye ve ABD arasındaki bağlar, 2019'da Ankara'nın gelişmiş S-400 Rus hava savunma sistemini satın alması üzerine ciddi şekilde gerildi ve Washington, Türkiye'yi F-35 Lightning II jet programından çıkarmaya sevk etti. ABD, sistemin Rusya tarafından Lockheed Martin F-35 jetlerine ilişkin gizli bilgileri elde etmek için kullanılabileceğini ve NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savundu. Ancak Türkiye, S-400'ün NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği ve ittifak için bir tehdit oluşturmayacağı konusunda ısrarlıdır.



Anadolu Ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 14 Haziran 2021 tarihli NATO liderleri zirvesinin oturum aralarında Başkan Joe Biden ile yaptığı ilk yüz yüze ikili görüşmenin hemen ardından; Ankara'nın Moskova ileS-400 füze sistemi için yaptığı ve ABD'nin NATO müttefikine yaptırımlarını tetikleyen anlaşmasının geri çekileceğine dair hiçbir belirti göstermedi.



Erdoğan'ın yorumları, NATO liderleri zirvesinin oturum aralarında Başkan Joe Biden ile yaptığı ilk yüz yüze ikili görüşmenin hemen ardından geldi.

Erdoğan, NATO karargahında gazetecilere verdiği demeçte, "Çok verimli ve samimi bir toplantıydı" diyerek, iki müttefikin bir dizi konuda müzakereye devam edeceğini de sözlerine ekledi.



Biden, Erdoğan ile görüşmenin verimli geçtiğini ve ABD'nin "Türkiye ile gerçek bir ilerleme kaydedeceğinden" emin olduğunu da sözlerine ekledi.

2017 yılında Erdoğan, S-400 füze sistemi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmaya aracılık etti. S-200 ve S-300 füze sistemlerinin halefi olan S-400, ilk çıkışını 2007 yılında yaptı.



ABD sistemleriyle karşılaştırıldığında, Rus yapımı S-400'ün daha geniş bir yelpazede, daha uzun menzillerde ve aynı anda birden fazla tehdide karşı angajman yeteneğine sahip olduğuna inanılıyor.



ABD ve diğer NATO müttefiklerinin uyarılarına rağmen, Türkiye Temmuz 2019'da dört füze bataryasından ilkini kabul etti. Bir hafta sonra ABD, finans ve üretim ortağı olan Türkiye'yi F-35 programından çıkardı.



ABD yaptırımları, Türkiye'nin kazançlı bir savunma platformundan zorla ayrılmasıyla birleştiğinde, Rusya ile gelecekteki silah anlaşmalarını düşünen diğer yabancı hükümetlere güçlü bir mesaj gönderdi.



Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Füze Savunma Projesi direktörü Thomas Karako, "Biden yönetiminin S-400 yaptırımlarını nasıl ele aldığı önemli ve kalıcı bir emsal oluşturacak" dedi.



Kaynak: Anadolu Haber Ajansıdır.