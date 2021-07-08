Son dakika: TSK ve MİT'ten PKK'ya flaş operasyon! 3 terörist öldürüldü
Son dakika gündem haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK'lı teröristin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği ifade edildi.