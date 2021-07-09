Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunan adalarına kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

TERÖR ÖRGÜTÜ VE MENSUBU GÖZALTINA ALINDI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla bugün şafak vakti ilçe merkezine 11 kilometre mesafedeki bir limanda demirli tekneye baskın düzenlendi. Denize açılma hazırlığında olan H.G.K. ve tekne kaptanı O.B. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şub Müdürlüğü'ne götürülen 2 şüpheli, işlemlerinin ardından Marmaris'e getirilip, adliyeye sevk edildi.



BOMBALI EYLEMLERE KATILMIŞ



Üzerinde kırmızı bir tişört ve kapri pantolon ile Marmaris'e geldiği belirlenen terör örgütü üyesi H.G.K.'nın Hatay, Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da bombalı, molotofkokteyli eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında açılan davalarda toplam 40 yıl hapis istemiyle yargılandığı öğrenildi. H.G.K.'ın, Marmaris'te tekne kaptanı olarak çalışan O.B.'yi daha önce tanıdığı ve 50 bin euro karşılığında, kendisini Yunan adalarına götürmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. H.G.K.'nın yüzü deşifre olduğu için yurt dışına kaçma planı yaptığı kaydedildi.