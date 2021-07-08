Son dakika: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önemli görüşme
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı.
SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.