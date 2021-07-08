Son dakika: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önemli görüşme

SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.