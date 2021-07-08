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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında önemli görüşme

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Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler ele alındı.

SON DAKİKA HABERİ | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye ve Ukrayna arasında önemli görüşme TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

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