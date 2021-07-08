2 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı.

Burada yaptığı konuşmanın ardından Erdoğan, AK Parti'ye katılan Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören ve Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal'a rozet taktı.