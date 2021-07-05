Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş operasyonu duyurdu: Türkiye'de yakalanan en büyük miktar...
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş Gürbulak Sınır Kapısı'nda Türkiye’ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Muş, "Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi.
Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu Türkiye'de ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar." dedi.
TÜRKİYE'DE YAKALANAN EN BÜYÜK MİKTAR
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi. Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." dedi.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 5, 2021
Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar.
Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.