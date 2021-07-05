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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.07.2021
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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi...

Son dakika... Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nin ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Saat 16.00'da başlayan kritik toplantıda alınacak kararlar merakla bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi uzayacak mı? İşte cevaplar...

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen kritik Kabine toplantısı saat 16.00'da başladı. Koronavirüs salgınına karşı son gelişmelerin görüşüleceği kritik toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına yönelik merak edilen soruların da yanıt bulması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 5 Temmuz Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı? Bayram tatili süresi uzayacak mı? İşte son gelişmeler...

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı sürüyor. Toplantı bittikten sonra haberimizin içeriğinden duyurulacak.

5 TEMMUZ KABİNE KARARLARI NE OLACAK?

Kritik toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu'nun yeni önerilerini paylaşması bekleniyor. Özellikle bundan sonraki süreçte bazı kısıtlamaların gevşetilmesi de bekleniyor.

* Toplantıda, 3. doz aşılama ve ülke genelinde aşı programında gelinen nokta değerlendirilecek.

* Kritik toplantıda Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmayacağı ele alınacak.

* Öte yandan bayramda sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı da görüşülecek konular arasında.

* Maske yasağının kaldırılması hakkındaki beklentiler artarken kritik toplantı gündeminde bu konunun da yer alması öngörülüyor.

SON KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR

21 Haziran'da gerçekleşen toplantı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları açıklamıştı;

"Tamamı da 1 Temmuz itibarıyla başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir.

HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bayram tatili kaç gün oldu? BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

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