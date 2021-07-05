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Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek önemli adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti.  Öte yandan dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü. A Haber canlı yayınına çıkan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı araştırmayı yayında milyonlarla paylaştı.

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

"Amerika'ya baktık, Avrupa'ya baktık, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de inceledik ve gördük ki ortalamanın üstünde fiyatlar ortaya çıktı.

Herkes kendi para birimiyle bu ödemeleri yapıyor. Biz bunları asgari ücretlerle karşılaştırdık.

Türkiye otoyol ücretleri sıralamasında 18. sırada. Birçok ülkede paralı yollar yapılıyor.

Ancak burada bir durum var ki parasız olan alternatif yolları kapatmışlar. İnsanları bu yolları kullanmaya mecbur tutuyorlar.

Türkiye'de ise hem paralı yol var hem hem de parasız yollar da iyileştirilmeye devam ediyor.

İsteyen istediği yolu kullanabiliyor. Bunlar da aynı konforu inşamıza sunuyor.

Bu projeler bu ülkeye yapılıyor sonra işletilip bize kalıyor. Ve rakamlar ortaya çıktı 'İnsanların cebinden müteahhitlere para veriliyor' algısı da çöktü. Bunlar bu hizmetlerin yapılmasına karşı geliyor.

Türkiye ortalama olarak yollara 40-50 lira ödeme yapılırken diğer ülkeler de bu rakamlar 70-80 euro ya kadar çıkabiliyor."

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