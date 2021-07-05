Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma

Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:

"Amerika'ya baktık, Avrupa'ya baktık, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de inceledik ve gördük ki ortalamanın üstünde fiyatlar ortaya çıktı.

Herkes kendi para birimiyle bu ödemeleri yapıyor. Biz bunları asgari ücretlerle karşılaştırdık.