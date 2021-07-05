Dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü! İşte o araştırma
Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 19 yılda çok sayıda havalimanı, otoyol ve köprü inşa ederek önemli adımlar attı. Muhalefetin sürekli diline doladığı yap-işlet-devret projelerindeki garanti sayıları İzmir Otoyolu’nda sağlandı. İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hemen hemen her etabında garantiyi karşılama oranı yüzde 100’ü geçti. Öte yandan dünyanın en pahalı yollarını Türkiye kullanıyor yalanı çöktü. A Haber canlı yayınına çıkan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yaptığı araştırmayı yayında milyonlarla paylaştı.
Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in açıklamaları:
"Amerika'ya baktık, Avrupa'ya baktık, bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri de inceledik ve gördük ki ortalamanın üstünde fiyatlar ortaya çıktı.
Herkes kendi para birimiyle bu ödemeleri yapıyor. Biz bunları asgari ücretlerle karşılaştırdık.
Türkiye otoyol ücretleri sıralamasında 18. sırada. Birçok ülkede paralı yollar yapılıyor.
Ancak burada bir durum var ki parasız olan alternatif yolları kapatmışlar. İnsanları bu yolları kullanmaya mecbur tutuyorlar.
Türkiye'de ise hem paralı yol var hem hem de parasız yollar da iyileştirilmeye devam ediyor.
İsteyen istediği yolu kullanabiliyor. Bunlar da aynı konforu inşamıza sunuyor.
Bu projeler bu ülkeye yapılıyor sonra işletilip bize kalıyor. Ve rakamlar ortaya çıktı 'İnsanların cebinden müteahhitlere para veriliyor' algısı da çöktü. Bunlar bu hizmetlerin yapılmasına karşı geliyor.
Türkiye ortalama olarak yollara 40-50 lira ödeme yapılırken diğer ülkeler de bu rakamlar 70-80 euro ya kadar çıkabiliyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mühendislerin yeni maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2021 memur zammı ile en düşük ve en yüksek teknisyen ve mühendis maaşı...
- Temmuz 2021 zamlı hemşire maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek hemşire maaşı kaç TL? Güncel maaşlar...
- Öğretmen maaşı Temmuz zammı ne kadar 2021? Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel maaş tablosu...
- Bekçi yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile bekçi maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- Son dakika: Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? Son durum...
- Polis yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile polis maaşları kaç para olacak? İşte, güncel maaş tablosu
- Kaymakam maaşı ne kadar oldu 2021? Enflasyon zammı ile kaymakam maaşı kaç para olacak? İşte maaş tablosu...
- Emekli ve memur zammı belli oldu! 2021 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek maaş ne kadar oldu? İşte zamlı tablo
- Uzman doktor yeni maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2021? Enflasyon zammı ile uzman doktor maaşı kaç para olacak? En düşük ve en yüksek...
- LGS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021? LGS tercihleri başladı mı, ne zaman? e-Okul LGS tercih ekranı ve tercih robotu...
- Haziran ayı enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? TÜİK TEFE TÜFE 2021 ilk 6 aylık enflasyon ne zaman belli olacak?
- 2021-2022 Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile bu yıl üniversiteler hangi tarihte açılır? Online, yüz yüze eğitim...