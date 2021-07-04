Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız kabul etmeyen üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyada aşı olmayanların üniversitelere alınmayacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak iddiaların gerçekliğine yönelik açıklama bulunmuyor. İşte, Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız üniversitelere giriş yasak mı? Son gelişmeler...

AŞI OLMAYANLAR ÜNİVERSİTELERE ALINMAYACAK MI?

Konu hakkında açıklama bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten konuyla ilgili açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.