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Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız üniversitelere giriş yasak mı? Son gelişmeler...

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Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
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Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız üniversitelere giriş yasak mı? Son gelişmeler...

Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Nüfusun büyük bölümü ilk doz aşısını olurken, ikinci dozlar için de randevu alınıyor. Aşı olmayanların üniversitelere alınmayacağı söylentisi sosyal medyanın gündemine düştü. İşte, Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız kabul etmeyen üniversiteler hangileri? Son gelişmeler...

Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız kabul etmeyen üniversiteler hangileri? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyada aşı olmayanların üniversitelere alınmayacağı iddiası ortaya atıldı. Ancak iddiaların gerçekliğine yönelik açıklama bulunmuyor. İşte, Aşı olmayanlar üniversitelere alınmayacak mı? Aşısız üniversitelere giriş yasak mı? Son gelişmeler...

AŞI OLMAYANLAR ÜNİVERSİTELERE ALINMAYACAK MI?

Konu hakkında açıklama bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı ve YÖK'ten konuyla ilgili açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabında bir takipçisinin, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" yorumuna yanıt vermişti.

Bakan Koca, takipçisine, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" şeklinde açıklamada bulunurken üniversite öğrencilerini umutlandıran tarihi vermiş olmuştu.

Bu hafta aşılamada 25 yaş üzerine sıra gelmesiyle beraber, önümüzdeki hafta 20 yaş üzerine aşılama yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan ilerleyen günlerde açıklama yapılması ön görülüyor.

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