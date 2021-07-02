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Son dakika: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.07.2021 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021
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Son dakika: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.

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