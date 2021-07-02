Son dakika: Sızma girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM ahaber.com.tr
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" denildi.
Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 2, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/bpjINAJOfD