Son dakika: CHP kanalı Tele1'de skandal sözler! TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'dan sokak çağrısı
Son dakika haberine göre Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP’ye yakın TELE1 kanalında 'sokak olayları' çağrısı yaptı. İktidarla sandık dışında hesaplaşılacağı tehdidinde bulunan Okuyan, "Hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum; sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Sandık bir sonuç olacak" dedi.
CHP'yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalındaki 'Türkiye'nin Gündemi' programına konuk olarak katılan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, 'sokak olayları' imalı tehditler savurdu.
TARTIŞMALI CHP KANALINDA SKANDAL SÖZLER
Kuruluşu ve finanse edilmesine ilişkin tartışmaların sürdüğü CHP'li Tele1 Kanalında skandal ifadelerle sokak çağrısı ve tehdidi yapıldı.
"HESAPLAŞMA SANDIKTAN ÖNCE GÖRÜLECEK"
İktidarla sandık dışında hesaplaşılacağı tehdidinde bulunan Okuyan, "Hesaplaşmaya doğru gidiyoruz. Hesaplaşma kimilerinin iddia ettiği gibi sandığa sıkışmayacak. Hatta çok net söylüyorum; sandıktan önce görülecek bu hesaplaşma. Sandık bir sonuç olacak. Amasız bir şekilde iktidarın karşısında durulması gerekiyor" dedi.