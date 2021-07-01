01 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri YPG/PKK'ya tokat! Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak istediler

YPG/PKK'ya tokat! Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak istediler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.07.2021
ABONE OL
YPG/PKK'ya tokat! Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak istediler

Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK, SMO tarafından engellendi. Terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince püskürtüldü.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinin batı kırsalında Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki Merdüd, Alve ve Hefiyye Salem köyleri üzerinden SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattının yakınındaki Hırbet Faras köyüne sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı. 

Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerleri terör örgütünün sızma girişimlerini engelledi.

Tel Abayd ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ekim 2019'da düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA