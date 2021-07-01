YPG/PKK'ya tokat! Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızmak istediler
Son dakika haberi... Terör örgütü YPG/PKK, SMO tarafından engellendi. Terör örgütü YPG/PKK’nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince püskürtüldü.
YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinin batı kırsalında Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki Merdüd, Alve ve Hefiyye Salem köyleri üzerinden SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattının yakınındaki Hırbet Faras köyüne sızma girişiminde bulundu.
Tel Abayd ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ekim 2019'da düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırıldı.
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