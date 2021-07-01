Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...

Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. İçişleri Bakanlığı yeni kararları barındıran genelgeyi son dakika olarak duyurmuştu. Vatandaşlar yasakların kalkıp kalkmadığına yönelik sorgulamaları sürüyor. İşte, Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar neticesinde sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak.