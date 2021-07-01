Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Yasak bugün bitti mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. Aşılamanın hızlanması ve günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında yeni kararlar alındı. Kabine Toplantısı sonrasında kısıtlamaların 1 Temmuz tarihinde sona ereceği duyuruldu. İşte, Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? İçişleri Bakanlığı genelgesi...
Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kalkıyor. İçişleri Bakanlığı yeni kararları barındıran genelgeyi son dakika olarak duyurmuştu. Vatandaşlar yasakların kalkıp kalkmadığına yönelik sorgulamaları sürüyor. İşte, Yasak bugün bitti mi? 1 Temmuz yarın yasak var mı, yok mu?
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?
Kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar neticesinde sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibariyle kaldırılacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; salgının genel seyrinin ve Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede salgınla mücadelede sıkı tedbirlerin alındığı 14 Nisan 2021 - 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan kısmi ve tam kapanma dönemleri sonrasında 17 Mayıs 2021 tarihinden bu yana etaplar halinde "kademeli normalleşme" süreci yürütülmektedir.
Kademeli normalleşme döneminde gerek aziz Milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımının gerekse son zamanlarda ciddi bir ivmelenme yaşanan aşılama faaliyetlerinin etkisiyle salgının seyrinde nispi düşüş/yatay seyir izlendiği kamuoyunun malumudur.
Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgın tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında aşağıdaki tedbirlerin 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.
1. SOKAĞA ÇIKMA ve ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMALARI
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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